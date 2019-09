AV

– Iman er søsteren min. Nå har vi stått kjempelenge i kø sammen med de voksne. De skal velge hvem som skal bestemme i Bergen. Vi står i kø for mamma, for hun har så vondt i foten sin at hun ikke klarer å stå så godt. Mamma sitter på benken der borte, og når vi kommer langt frem i køen, kan hun og pappa komme og ta vår plass. Pappa sier at det er viktig at vi er med og velger. Iman og jeg har ikke sett hvordan et slikt valg er. Mamma og pappa har valgt fire ganger før. Det var litt skummelt i begynnelsen å stå her, men nå har vi snakket med noen av de voksne her i køen, og de er veldig snille. Når vi blir voksne skal vi helt sikkert velge, vi også.