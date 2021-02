Ine Hortman kan bare jobbe en brøkdel av hva hun kunne før. Hvorfor sliter så mange kvinner med å komme tilbake i arbeidslivet etter sykdom?

Hun har gruet seg til å fortelle, men synes folk skal vite. Et tankesprang fem år tilbake i tid vekker minner om et sjokk det tok år å komme over.

30-årsdagen var akkurat feiret. Hortman og samboeren hadde flyttet inn i nytt hus. Datteren Mathilde var ett år.

Kulen i brystet var lett å kjenne.