Det hender John Olav Nilsen (36) tenker han er fra den siste generasjonen som ante hva å kjede seg ville si. Han husker en 1980- og 90-tallsbarndom i Loddefjord preget av «enorme strekk der ingenting skjedde», og at han «gikk og ventet på at et eller annet skulle forandre seg, eller at noe rundt neste gatehjørne skulle lyse opp virkeligheten».