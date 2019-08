Nanna Hyldgaard Hansen gjemmer seg innenfor inngangsdøren. På utsiden støtter den gamle damen seg til rullatoren mens hun med langsomme skritt tar seg frem til sitt eget hus. Så snart hun har lukket døren bak seg, smetter Nanna ut.

– Jeg er ikke et dårlig menneske. Men noen ganger oppførte jeg meg som det. Jeg gjemte meg for naboen i tilfelle hun skulle trenge hjelp – for jeg hadde ikke tid eller overskudd til å hjelpe henne, sier hun til Aftenbladet.