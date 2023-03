Praktbygget på Fløyen skal pusses opp

Det er over 20 år siden veggene i restauranten fikk et malingsstrøk. – Det har vært lite renovering, sier styreleder Bjart Nygaard.

To amerikanske turister i sekstiårene har funnet seg plass i Fløibanens nest øverste kupé, klar for å nyte postkortutsikten over Bergen.

– Hadde det ikke vært for cruiseturistene, hadde ikke Fløibanen hatt samme mulighet til å investere, slår Anita Nybø fast. Hun er direktør for Fløibanen.

Fløyen er ikke lenger bare en topp du kan nå langs skinner, på ski eller til fots. Nå er det en destinasjon, forteller hun.

– De som kommer hit skal få en god opplevelse.