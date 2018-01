Like utenfor døren har de et av byens tøffeste voldsmiljøer. I over et år har Arbeidstilsynet i Bergen jobbet med å øke sikkerheten for de ansatte på Strax-huset.

Dopdealing, konflikter og oppgjør er blitt tatt med inn på huset, ifølge tilsynet. «Virksomheten er ikke ukjent med at brukerne kan være i besittelse av våpen inne i arbeidslokalet», skrev de i et notat i høst.