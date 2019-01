I en leilighet midt i Oslo går Kristine Ullebø barbent rundt i treningstights og langermet genser. Hun har ikke skiftet etter sin daglige treningsøkt, og er litt kald.

Leiligheten er 21-åringens egen, kjøpt for 4,6 millioner i fjor sommer. For mange unge virker hun å ha en drømmejobb i et drømmeliv.