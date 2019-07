Er du like bleik og kald som i vinter? Her er noen tips til hvordan du holder ut resten av den norske sommeren.

Du husker selvsagt den fantastiske sommeren vi hadde i fjor? Syden-temperaturer og barfot nesten hver dag? Det virket som en god idé å legge årets sommerferie til Norge, ikke sant?

Vel. Nå har du lært.

Det der gjør du ikke igjen før om tidligst to år. I mellomtiden må vi overleve og forsvare valget om å feriere i vårt nærmeste ferieland.

For at det skal bli litt lettere, har jeg noen enkle tips:

1. Slett sosiale medier. Når Instagram oversvømmes av solbilder fra folk som er i California, Kroatia, Frankrike eller andre steder med sol- og varmegaranti, blir ikke humøret særlig bedre. Det eneste riktige å gjøre er å skru av. Men husk for all del å skru på igjen neste gang du selv er i et varmt strøk. Hevnen er som kjent søt.

Les også: Når ungene er smartere enn deg

2. Hvis du ikke klarer å slette sosiale medier, blokkér i det minste alle som bor i Oslo. Det eneste som er verre enn å se bilder av fint vær i utlandet, er å se bilder av fint vær i Oslo.

3. Sitt inne med god samvittighet og se på favorittseriene dine. Alle vet jo at det egentlig er stress med fint vær i Norge, fordi da må man «ut og nyte været mens man kan». Nå trenger vi ikke det.

4. Les bøker. Du har aldri tid ellers, og nå slipper du stresset med at solen gjør det vanskelig å lese. Dessuten kan det være litt ubehagelig å lese på solsengen, særlig når du ligger på magen. Sleng deg inne i godstolen i stedet!

5. Spis snop. Du trenger ikke tenke på formene siden det er helt uaktuelt å gå i bikini i år.

6. Gled deg over at du glemte å kjøpe nye hagemøbler og grill i år. De hadde bare regnet og rustet bort. Penger spart til neste års solferie.

7. Du har kanskje også glemt å kjøpe nye sommerklær? Kjempelurt! De hadde du ikke fått mye bruk for. Dropp å rydde vekk vinterklærne. Her på Vestlandet har vi helårsklær, ikke sesongklær.

8. Siden sommeren har vært elendig så langt, selger butikkene ut masse sommerklær billig. Gjør et kupp nå, slik at du er velutstyrt til neste års ferie i varme strøk.

Les også: Rotet bort ryddeguiden

9. I skrivende stund er det meldt snø på fjellet. Tenk som en utenlandsk turist: Det er jo supereksotisk. Og flaks for oss som har glemt å skifte til sommerdekk!

10. Når ferien er full av dårlig vær og pøsregn, er det mange plikter du slipper unna. Det er for eksempel kul umulig å beise terrassen, male huset eller slå gress. Slapp av i stedet, og spar energi til høsten. Den trenger du.

11. Sov og hvil. Se forøvrig punkt 3 og punkt 10.

12. I fjor var slåtten elendig og bøndene manglet fôr til dyrene. Det er lov å glede seg over at dette ikke skjer i år. Det evigvarende regnet reduserer også skogbrannfaren til rundt null. Positivt!

13. Du slipper solbrente unger og smøring av solkrem som aldri tar slutt. Risiko for solskader og hudkreft er null.

14. Du slipper flyskam. Inneferie på Vestlandet er veldig klimavennlig.

Dette gjorde i alle fall meg lettere til sinns. Fortsatt god, norsk sommer!