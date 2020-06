– Nå har jeg endelig klart det jeg har tenkt på lenge: Å kjøpe min egen restaurant

Folk i Vest: Møt Duangchan Phrompukdee (32).

Foto: Odd E. Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Nå har jeg endelig klart det jeg har tenkt på lenge: Å kjøpe min egen restaurant. Jeg var tidligere ansatt her på Alléhjørnet. Da eieren ville selge, brukte jeg sparepengene mine, og med banklån i tillegg er jeg i gang. Pappa og mamma er bønder, så jeg er vant til å jobbe hardt og mye. Siden jeg overtok i mai, har jeg gjort alt alene. Det betyr at jeg har jobbet syv dager i uken, men gleden over å jobbe for meg selv, har gitt ekstra krefter. Målet er å kjøpe mitt eget hus, og det skal være på Sotra. Der har jeg venner, og der liker jeg meg veldig godt.