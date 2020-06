Isak kontakter utesteder for å få dem til å bytte toalettskiltet. En dag ønsker han at alle byens toaletter skal være kjønnsfrie.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Når Isak Bradley (31) skal på do på et offentlig sted, må han velge mellom to symboler: mann eller kvinne.

For ham er det et stressmoment. Han er transmann under behandling.