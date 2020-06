Pustepausen er over

Koronaen ga klarere luft, renere vann og fuglekvitter i storbyene. Men for klimakrisen er det bare starten på jobben som må gjøres fremover.

Over natten sto tre fjerdedeler av verdens fly på bakken. Personbilene pustet rolig ut i garasjene, fabrikkpiper kjølnet. Selv jorden slappet av, den ristet litt mindre. Flere steder beveget ville dyr seg prøvende inn i urbane strøk. Resultatet var synlig ved kanalkanten i Venezia. Og i ellers svært forurensede New Delhi. Klarere luft, renere vann og lyden av fuglekvitter i storbyene. Hva skjer nå?

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Ingen ønsket seg en pandemi. Men mange har ønsket seg noen av konsekvensene den fikk: en verden med mindre utslipp. Nå ruller samfunnet i gang igjen. I Kina er luftforurensningen verre enn før koronautbruddet.

Er det den veien vi skal?

– En global lockdown er ikke måten å bedre miljøet på. Men pandemien har vist folk et glimt av en alternativ fremtid. Den muligheten må vi gripe, sier FNs miljøsjef, danske Inger Andersen, til A-magasinet.

Mye mer må til

Klimaendringer handler ikke om hvor mye vi fløy og kjørte våren 2020. Det handler om utslipp av klimagasser i atmosfæren over tiår og hundreår. Noen måneders «koronapause» monner lite. Koronakrisen er anslått å gi 4–7 prosent nedgang i utslippene i 2020. For å nå målene i Parisavtalen vil dette bare være starten. Det må komme like store utslippskutt, år etter år, for å bremse den globale oppvarmingen.

Selv fra verdensrommet kan man se endringen i luftkvalitet under koronakrisen. Bildet viser sammenlikning av luftforurensning over Frankrike i mars 2019 og mars 2020. Foto: European Space Agency (Esa)/Reuters/NTB scanpix

– Hvis utslippene går ned cirka 5 nye prosent hvert år fremover, kan vi nå målet om en global oppvarming på mellom 1,5 og 2 grader, sier forskningsdirektør Glen Peters i Cicero Senter for klimaforskning.

Han er en av forfatterne bak en ny rapport om koronakrisens effekt på klimautslippene, publisert i Nature Climate Change.

– Men hvis det skal bli maks 1,5 grader varmere, må det nok gå litt raskere.

Ved iskanten

Bare isflakene knirker lavt i fjorden utenfor Longyearbyen. MS Polarsyssel, Sysselmannens skip på Svalbard, har navigert inn mot Tempelfjorden. En hvalross kretser stille rundt skipet. Den finner omsider et isflak og deiser ned. Så fylles luften av helikopterdur.

Når statsminister Erna Solberg skal vise verden hvordan klimaendringer ser ut i praksis, er det hit hun reiser. Ingen steder på kloden skjer den globale oppvarmingen raskere enn i Svalbard-regionen, tett på polpunktet. Her har gjennomsnittstemperaturen økt med 5,6 grader siden 1961.

To uker før Norge stenger ned, noen timer før første covid-19-smitte påvises i landet, skrider Erna Solberg ut på helikopterdekket til MS Polarsyssel i bitende vind. Hun har med seg tre medlemmer fra FNs bærekraftsgruppe og deres rådgivere.

På Svalbard snakker de om en bærekraftig fremtid. Det handler om så mye. Om matsikkerhet og fattigdom, om helse og utdanning, om havet og luften. Alt henger sammen med alt.

Men på Svalbard handler veldig mye om klima. Samme hvor du retter blikket, ser du endringene. Fjorden fryser ikke som før, isbreene smelter, snøen forsvinner tidligere på våren, permafrosten tiner.

– Vi lever midt i klimaendringene, konstaterer Morten Wedege, miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard.

Fra broen på MS Polarsyssel peker han inn mot land. Der ligger en jeger- og fiskehytte han pleide å besøke som ung biologistudent på slutten av 1990-tallet. Den gang lå isen tykk over fjorden om vinteren.

– Jeg pleide å kjøre snøscooter over her, forteller han.

Nå er det åpent farvann, selv midt på vinteren. Wedege husker hvordan studentene snakket om klimaendringene allerede for 20 år siden, om usikkerheten det skapte for Arktis.

– Men ingen av oss hadde i vår villeste fantasi forestilt oss at det skulle skje så fort. Det var utenkelig.

Fakta Klimaet på Svalbard Observasjoner på Svalbard lufthavn viser at temperaturen i gjennomsnitt har steget med 5,6 grader siden 1961. Permafrosten, som tidligere ga stabilt grunnlag for hus og veier, har begynt å tine. Det bidrar til at utsatte bygg og infrastruktur begynner å vakle. «Vinterregn» istedenfor snø blir vanligere, og isfjorden har hatt flere isfrie vintre de ti siste årene. Hytter og gravsteder som tidligere lå i trygg avstand fra havet, må flyttes for å reddes fra vannmasser. Klimaendringene påvirker også skredfaren, og nye skredsikringstiltak er satt i gang. Hvis de globale klimagassutslippene fortsetter å øke som i dag, vil den årlig gjennomsnittstemperaturen på Svalbard passere 0 grader innen slutten av århundret. Kilde: Meteorologisk institutt og Norsk Klimaservicesenter: Klima på Svalbard 2100 Les mer ↓

Erna Solberg leder en FN-gruppe som jobber for å nå FNs bærekraftsmål, sammen med Ghanas president. På Svalbard får medlemmene guidet tur med sysselmann Kjerstin Askholt om bord på MS Polarsyssel.

FN-delegasjonen får se grafer som viser hvordan kloden blir stadig mer febrilt rød – særlig i topplokket.

– Selv om vi ved magi skulle stoppe alle utslipp i dag, ville temperaturen fortsette å øke i 20 år, forteller Kim Holmén, internasjonal direktør ved Norsk Polarinstitutt.

Magi er det ikke. Men få uker senere skjer det utenkelige. Bråbrems i verdens utslipp.

Fakta Så mye har utslippene gått ned med covid-19 Transportstopp, stengte grenser og brems i forbruk ga en daglig global utslippsreduksjon på i snitt 17 prosent av CO₂ (mellom – 11 og – 25 prosent), ifølge en studie publisert i Nature Climate Change 18. mai.

På årsbasis vil det utgjøre en reduksjon i CO₂-utslipp på mellom −4 og −7 prosent i 2020, avhengig av hvor lenge restriksjoner varer.

Myndighetenes økonomiske tiltakspakker etter krisen vil sannsynligvis påvirke de globale CO₂-utslippsmønstrene i tiår fremover, fastslår forskerne.

Anslagene for hvor mye CO₂-utslippene er påvirket av koronanedstengningen, varierer. En annen analyse fra International Energy Agency (IEA) anslår utslippskutt for CO₂ på cirka 8 prosent i 2020. Det innebærer at effekten er seks ganger større enn etter finanskrisen i 2008.

Det er anslått at det må komme tilsvarende reduksjoner hvert eneste år dette tiåret for klare målet om maks 1,5 graders oppvarming i Parisavtalen.

IEAs analyse forteller at etterspørselen etter olje kan falle med 9 prosent i 2020, og at fallet i verdens energibehov er det største registrert noensinne.

Kilder: Global Carbon Project/ Nature Climate Change og Energy Agency (IEA)s Global Energy Review Les mer ↓

Klimakrisen er den største trusselen

I World Economic Forums globale risikoanalyse for 2020 troner manglende håndtering av klimakrisen på topp over farene som truer verdenssamfunnet.

– Den tragiske virkeligheten er at klimakrisen ikke er satt på pause. Klimaendringer er fortsatt den store, eksistensielle utfordringen i vår tid, sier FNs miljøsjef Inger Andersen.

– Vi må bli flinkere til å se sammenhengen mellom menneskers helse og planetens helse, sier FNs miljøsjef Inger Andersen til A-magasinet. Foto: Salvatore Di Nolfi, Keystone

Hun mener det er én ting tragedien covid-19 virkelig har vist oss: at vi er mer avhengig av hverandre i denne verden enn vi trodde.

– Det som skjer i en del av verden, påvirker det som skjer i en annen del, sier hun.

Les også

Skal varsle klimarisiko ti år frem i tid Senter i Bergen får prestisjetung status. – Kan hjelpe bønder, kraftselskaper og oppdrettere, sier forsker Erik Kolstad. 12. juni 2020

Lockdown under koronakrisen har også minnet mennesker om at vi ikke er alene her på jorden. Kenguruer på bytur i Adelaide, Australia, coyoter i San Francisco.

Pingviner som går gatelangs i Cape Town.... Geiter på shoppingtur i Wales ... ... og sjakaler i Tel Aviv.

Andersen påpeker at den globale snittemperaturen har økt med vel 1 grad allerede. Samtidig har menneskelig aktivitet endret 75 prosent av jordens overflate. Det som er igjen av uberørt natur, skvises inn på stadig mindre arealer.

– Naturen er kritisk for vår overlevelse. Den gir oss oksygen, regulerer værsystemene, pollinerer avlingene våre, produserer mat, fôr og fiber. Nå er den under stadig større press, sier Andersen.

– Hva er best og worst case scenario?

– Slik jeg ser det, er det bare ett mulig scenario: Når de globale vekstmotorene går i gang igjen, har vi ikke råd til å gå tilbake til «business as usual», sier Andersen.

FN-toppen mener det krever store stimulansepakker over hele verden med dette målet: bærekraftig vekst som sikrer folks levebrød.

– Hvis verden har sett en skremmende fremtid gjennom covid-19-linsen, håper jeg både beslutningstakere og investorer forstår at fremtiden til planeten vår i et scenario med 3 til 4 graders oppvarming vil føre til et helt annet nivå av usikkerhet, sier hun.

Før koronakrisen var verden på vei mot en temperaturøkning på over 3 grader i 2100. Det kan bety massive avlingstap, havnivåstigning, ekstreme værhendelser og ubeboelige regioner for mennesker og dyr.

– Som vi nå er i ferd med å lære: Det finnes ingen individuelle løsninger på en pandemi. Den må løses globalt. Det samme gjelder for klimaendringene.

Fakta Global oppvarming og Parisavtalen På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdenslederne enige om at den globale oppvarmingen må holdes under 2 grader, helst 1,5 grader, for å begrense skadevirkningene. Utslippene fortsetter imidlertid å øke, og vi er på vei mot en økning på over 3 grader. Det er stor forskjell på en verden med 1,5 graders økning og 2 grader. Ved 3 graders økning forventes massive avlingstap, havnivåstigning kombinert med tap av ferskvann i store områder, ekstreme værhendelser og ubeboelige regioner for både mennesker og dyr, med påfølgende geopolitiske omveltninger og migrasjon. FNs klimapanel har beregnet at vi må kutte 45 prosent av utslippene fra 2010-nivå innen 2030. Det vil innebære omfattende omstilling i de fleste samfunnssektorer de neste årene. Dersom dagens nasjonale klimapolitiske målsettinger gjennomføres, styrer vi mot en temperaturstigning på 3,2 grader i 2100. Den norske regjeringen meldte i februar at de skrur opp sine klimamål til mellom 50 og 55 prosents kutt i egne utslipp innen 2030. Utslippene fra forbrenningen av norsk olje telles ikke i det norske CO₂-regnskapet, men i landet oljen blir eksportert til. (Les mer her: FNs klimapanel, FN-sambandet, IPCC Fifth Assessment Report, Parisavtalen, forskning.no/UNEP Emissions Gap Report 2019, Dag Olav Hessen: Verden på vippepunktet) Les mer ↓

Energi er nøkkelen

– Folk har sett den blå himmelen. De har sett bilveier fulle av sykler. Vi kan lære noe fra denne tragedien, tror Rob Jackson.

Professoren ved Stanford University leder det internasjonale forskernettverket The Global Carbon Network, som overvåker verdens klimagassutslipp.

Mange tror og håper på en ny og grønnere fremtid, drevet av vind, sol og vann, etter koronakrisen. Også Jackson er håpefull. Men til The Guardian understreker han at han nekter å feire utslippskutt drevet frem av at titalls millioner mennesker mister jobben sin.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at utslippene vil forbli lave, utdyper han overfor A-magasinet.

– Men hvis vi hopper rett tilbake i bilene våre, vil gevinstene være små og midlertidige.

Det må andre og større grep til for at varige endringer skal skje, understreker han.

– Endringer i verdens infrastrukturer for energi.

Kan en oljenasjon lede an i klimasaken?

– Det er noe med å gi folk et bilde på netthinnen. Vi har fått satt det arktiske spørsmålet på dagsordenen, sier Solberg på Svalbard. Foto: Stein Bjørge

I Norge har det arktiske spørsmålet i det siste handlet mest om hvor langt nord man kan lete etter olje, hvor man skal sette grensen for iskanten. Når det gjelder Norges oljevirksomhet, har statsministeren to tanker i hodet samtidig.

– Det er biodiversitet (mangfoldet av ulike arter) som er viktig knyttet til iskanten, ikke klimaspørsmålene. Om du hadde boret etter olje i Barentshavet eller i Nordsjøen, ville det bety akkurat det samme for klimaet, sier Erna Solberg.

Iskanten er ikke egentlig en kant, men en sone med gradvis overgang fra åpent hav til mer og mer drivis. Det er ikke isen i seg selv som alene gjør iskantsonen til et verdifullt område, men økosystemene knyttet til isen.

Men i økende grad blir norske myndigheter også konfrontert med kontrasten mellom Norges grønne profil som et pionérland i bærekraft – og oljevirksomheten. Internasjonale medier som Financial Times, The Economist, Bloomberg, Newsweek og The Guardian har alle satt søkelys på norsk dobbeltrolle som miljø- og oljenasjon.

Erna Solberg påpeker at Norge er ett av landene i verden som gjør mest for å gjøre den viktigste driveren av egen økonomi overflødig.

– Det er et slags lutheransk syn i Norge om at må holde sin sti helt ren for å kunne si noe som helst. Men vi benytter vår posisjon til å være i forkant med å utvikle ny teknologi som vil gjøre olje og gass overflødig i fremtiden, sa statsministeren under FN-besøket i februar.

Nå haster det med ett mer enn vanlig – også av økonomiske årsaker.

Begynnelsen på slutten av oljeæraen

I slutten av april betalte amerikanske oljeselskaper for å kvitte seg med olje. Lagrene flommet over.

Lav etterspørsel og priskollaps truer hele oljesektoren. En rekke internasjonale medier har spådd dødsstøtet for en næring som allerede var utsatt.

– For norsk oljevirksomhet er dette en påminnelse om en omstilling som uansett ville måtte komme før eller senere, sier professor Knut Anton Mork, tidligere sjeføkonom i Handelsbanken.

Foto: Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Makroøkonomen har gjennom hele sin yrkeskarriere fulgt oljesektoren tett. I boken Oljeeventyret konkluderer han med at tiden er kommet for å avslutte eventyret. Først og fremst av hensyn til klimaet, men også av økonomiske årsaker.

– Norsk sokkel er blitt veldig dyr. Nå ser vi et tydelig eksempel på at lønnsomheten svikter, sier Mork, som ikke tror oljevirksomheten vil bli det samme etter dette.

Han tror det blir avgjørende hva norske myndigheter gjør for å holde hjulene i gang fremover. Store deler av norsk økonomi er drevet av olje. Det vil han ikke bagatellisere.

– Men med denne situasjonen har vi muligheten til å ta omstillingen vi vet må komme, allerede nå.

Det kan nemlig koste dyrt å vente for lenge. Finske Nokia klarte ikke konkurransen fra smarttelefonen, påpeker Mork. Og med Nokia kollapset det meste av den finske elektronikkindustrien, som hadde vokst frem til å dominere hele landets økonomi.

– Det er tankevekkende og skuffende. Det virket som om finnene var gått i luksusfellen og fikk problemer med å omstille seg etterpå. Jeg er litt redd det samme kan skje vår nasjon.

Les også

– Nedgangen i klimautslepp er bra, men det går framleis for tregt Noreg må kutte meir framover. 10. juni 2020

Hvor grønn kan oljenæringen bli?

Omstilling krever at det finnes en næring å omstille, argumenterer oljenæringen selv. En egen krisepakke med skatteutsettelser skal nå redde oljenæringen i Norge.

– Mister vi vekstkraften i denne næringen, taper vi også mye av drivkraften i omstillingen, sier Erna Solberg.

Men også oljenæringen selv forventer at andelen av olje og gass synker fremover.

– Det gjør at alle styrker seg i retning fornybar produksjon nå, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Bransjeforeningen Olje & Gass i Norsk Industri.

Konkret finnes det store prosjekter for havvind, hydrogen, CO₂-fangst og lagring.

– Det åpner seg store, industrielle muligheter her fremover, sier Rugtvedt.

Havvind er ett av områdene oljenæringen har tro på fremover. Foto: Signe Dons

Alle analyser viser at verdens energibehov øker fremover. Vi blir flere mennesker, som bruker mer energi.

Næringen er optimistiske for grønne løsninger. Men noen snarlig avvikling av olje og gass ser ikke oljebransjen for seg.

– Det tar nok tid før volumet kommer opp igjen, og det er ikke sikkert vi kommer tilbake på samme nivå som før koronakrisen. Kanskje blir reisevaner varig endret, både for private og næringslivet. For klimaet kan det være bra, sier Rugtvedt.

– Men samtidig tror jeg fortsatt folk vil trenge å møte folk i andre deler av verden. Og vi skal fortsatt transportere varer i et globalt marked.

Fakta Oljepakke og grønn pakke fra regjeringen Norsk olje- og gassnæring er landets største og viktigste næring målt som andel av verdiskaping, inntekter til staten, eksport og investering. Regjeringens krisepakke gir midlertidige endringer i skattesystemet for oljenæringen. I praksis innebærer det at oljenæringen fått utsatt skatt. Dette skal sikre at investeringer ikke stopper opp. I tillegg kommer en tiltakspakke for grønn omstilling. Les mer ↓

Hva er annerledes fra finanskrisen?

Det er ingen automatikk i at koronakrisen dytter verden i grønnere retning. Mange advarer om at det motsatte kan skje. Klimamøter og grønne initiativer blir utsatt, og arenaen for neste klimatoppmøte i Glasgow ble gjort om til sykehus for covid 19-syke.

Her skulle man forberedt COP26, det viktigste klimatoppmøtet siden Parisavtalen, i november 2020. Isteden er Scottish Events Campus (SEC) i Glasgow gjort om til midlertidig sykehus for covid-19-pasienter, og klimatoppmøtet utsatt til november 2021. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters/ NTB scanpix

– Det verst tenkelige utfallet ville være om land og bedrifter nå bare dropper sine klimaforpliktelser. Vi trenger ren energi nå mer enn noen gang tidligere, sier Rob Jackson, leder i Global Carbon Project.

Erfaringen fra forrige store kollaps, finanskrisen i 2008, er at de kortsiktige klimaeffektene er høyst forbigående. Når bremsene i samfunnet slippes opp igjen, øker utslippene raskt.

Kristin Halvorsen, som var finansminister i Norge under finanskrisen og nå leder Cicero Senter for klimaforskning, påpeker likevel at noe er annerledes denne gang. Restriksjonene kommer til å bremse aktiviteten i samfunnet lang tid fremover. Det vil dempe etterspørselen etter olje.

– Det var en betydelig overproduksjon av olje i verden før koronakrisen. Tiltakene mot korona reduserer etterspørselen etter fossile brensler ytterligere. Man må belage seg på en lang periode med lav oljepris, noe som gjør at en del utbyggingsprosjekter ikke lenger vil være lønnsomme, sier Halvorsen.

– Samtidig er fornybar energi blitt billigere og et reelt alternativ til fossil energi mange steder i verden – på rent forretningsmessig grunnlag.

– Noen hever det viktigste nå må være norske arbeidsplasser, mens miljøhensyn må komme i annen rekke?

– Jeg kan ikke forstå at det er veien å gå. Vi kan ikke drive med kunstig åndedrett på virksomheter som verken vil være klimaforsvarlige eller lønnsomme på sikt.

Les også

Klimasøksmålet er berammet i Høyesterett: Setter av syv dager i november 19 høyesterettsdommere skal behandle klimasøksmålet fra og med den 4. november. 09. juni 2020

Les også

Åpner for større havvindprosjekter Regjeringen åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvind. Det sier olje- og energiminister Tina Bru (H). 12. juni 2020

Er dette et vendepunkt?

På Svalbard er mye allerede endret. Om sommeren kan forundrede svalbardboere innta frokosten sin i solveggen utendørs. Det går dødelige snøras på nye steder. Gamle hvalfangergraver, som har ligget lagret under permafrosten, har begynt å tine. Det verdensberømte Frøhvelvet, «dommedagshvelvet», måtte bygges om da smeltevann fra tinet permafrost lekket inn i fjellet.

Erna Solberg tror koronakrisen har bidratt til en dypere erkjennelse av hvorfor bærekraftsarbeid er viktig.

– Vi har for alvor fått demonstrert at vi i vår globale verden egentlig bare er så sterke som det svakeste leddet, sier Solberg.

Emiren av Kano i Nigeria og urfolksaktivist Hindou Ibrahim fra Tsjad har det til felles at de aldri trodde de skulle tilbringe så mye som et minutt av livet i tjue minus – og at de er utpekt til å være pådrivere i FNs bærekraftsarbeid. Erna Solberg leder arbeidet sammen med Ghanas president. Foto: Bjørge, Stein

I år kjørte folk mindre bil og fly. Dette er bare starten på kuttene som kreves om man skal nå internasjonale klimaavtaler.

– Uten lockdown må man ha bidrag fra teknologi, som for eksempel elbiler. Det må skje gradvis. Med ulike typer bidrag, både innenfor teknologi og endret atferd, trenger ikke endringene bli like dramatiske som under korona-lockdown, forklarer forskningsdirektør Glen Peters i Cicero.

– Er det sannsynlig?

– Det er et spørsmål for politikerne. Men det er mulig. Vi har elbilteknologi, vi har sol og vind. Vi kan redusere med 20–30 prosent med den teknologien vi har allerede, sier han.

Derfra kreves også teknologisk utvikling. Verden har forpliktet seg til å halvere utslippene innen 2030 og være klimanøytrale i 2050.

– Men nå øker utslippene igjen?

– Ja, ja. Du ser det lettest i Kina, der er utslippene omtrent som før korona. Men du kan også bare se deg rundt. Bilene kjører igjen.

Les også

Iskantforlik åpner for oljeleting nord for ny iskant Regjeringspartiene er enige med Ap, Frp og Sp om iskantsonen. Forliket åpner for oljeleting nord for definert iskant og… 08. juni 2020

Svalbard smelter

Innflygingen til Svalbard. Foto: Stein Bjørge

Snur det nå?

Om bord på MS Polarsyssel medgir sysselmannens miljøvernsjef at han kan kjenne en følelse av maktesløshet når han ser seg rundt.

– Vi må bare holde fokus på det vi får gjort noe med, å redusere menneskelig aktivitet og vårt lokale fotavtrykk, sier Morten Wedege.

– Å se hva som var skjedd her i min levetid ... det er ganske sterkt, sier Morten Wedege, som var på Svalbard første gangen som student. Nå jobber biologen hos Sysselmannen. Foto: Stein Bjørge

Men han lurer på om det er noe is igjen når han kommer tilbake hit som pensjonist om 20 nye år.