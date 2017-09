Følger du den store trappen opp i tredje etasje på Zachariasbryggen, åpner det seg et stort og luftig lokale, med en stil som ligger midt mellom en låve og et bryggeri. Herfra er utsikten over Vågen fantastisk. I alle fall hvis du klarer å kapre et av de fire bordene på den innebygde glassverandaen.

Sitter du inne i selve restaurantlokalet, er atmosfæren litt mindre interessant. For når det er lite folk, som i dag, oppleves restauranten som hul og tom. Her er det kun noen få hutrende turister, en student som puster ut med foreldrene etter endt flyttelass og to kjærester.