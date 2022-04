– Å gå på Stadion er fin pappatid

Folk i vest: Møt Bjarte (38) og Kasper (9) Falkanger.

– Det gøyeste med Brann er når de scorer mål, for da løfter pappa meg så høyt han klarer mens vi jubler sammen. Å gå på Stadion er fin pappatid! Vi har sett så mange kamper sammen at jeg husker ikke hvor mange. Men første gang jeg fikk være med, var jeg bare fem år. Den fineste sangen vi synger heter «Byen er Bergen og laget er Brann». Genseren har jeg arvet etter tante, og pappa sin har bestemor strikket. Jeg holder med Åsane litt også, men Brann er best.