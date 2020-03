Rapport fra hjemmekontoret

GOD HELG: Det må mer til enn stor skjerm og eksternt tastatur når familieliv møter jobb.

En av fordelene er at på videomøtene får du sett hvordan kollegene dine har det hjemme, skriver Christian Nome Lepsøe. Slik har han det på sitt eget hjemmekontor. Foto: SELVUTLØSER

Hverdagen er snudd på hodet, alle som kan jobber hjemmefra. Vi tilpasser oss så godt vi kan, og jobben har vært behjelpelig med utstyr.

Men det må mer til enn en stor skjerm og eksternt tastatur når familie møter jobb og rekkehuset vårt på Bønes blir omgjort til ett av BTs mange bydelskontorer.

Jeg installerte meg i husets episenter, på spisebordet i stuen. Når det først er så ille, er det jo fint å være sosial, tenkte jeg.

Men det varte ikke lenge før arbeidstidens familiekos gikk over i lett irritasjon. Tv, samtaler i sofaen, løping opp og ned trappen, støvsuging til alle mulige tider, katter som ville inn og ut mens far prøvde å få ett av de mange BT-hjulene til å gå rundt.

En stund var det så hett i heimen at det holdt på å klikke for flere av oss. Da selveste internettet attpåtil sviktet meg i forrige uke, vurderte jeg å flytte hele hjemmekontoret til hytten på Tysnes.

Men den karantenefaste ordføreren der nede var urokkelig. Selv ikke tilbudet om en gratis dorull bet han på. Det kom ikke på tale med dispensasjon fra hytteforbudet.

Tidsbilde fra mars 2020. Hjemmekontor på spisebordet, hjemmets episenter.

Så kom heldigvis helgen, stuebordet ble ryddet og vi fikk noen dager med fred, ro og frisk luft. Da mandagen var der igjen, skjønte jeg at jeg bare måtte gjøre det beste ut av situasjonen i heimen.

Dette er noe av det jeg har lært av to uker med hjemmekontor.

1. Sjefen ser deg bare når dere har videomøter. Det har både fordeler og ulemper. En åpenbar fordel er at han ikke ser hvor ofte du tar deg en kaffepause. Og så er det en klar ulempe at han ikke ser når du er overarbeidet. Nå kan han overlesse deg med oppgaver, mens han selv «logger av noen timer for å drive hjemmeskole».

2. Du slipper å ergre deg over kø foran kaffeautomaten. Ute i arbeidslivet er det et problem når alle er like koffeinsugne og travle før morgenmøtene klokken ni. Her på hjemmekontoret er det eneste problemet at termosen ikke holder kaffen varm lenge nok. Og jeg savner egentlig den lille passiaren med tilfeldige kolleger.

3. Du slipper å ergre deg over folk som klager på kantinematen. Hvem bryr seg om suppen er for kald eller salaten har for mye salat? Kantinen på hjemmekontoret serverer de nydeligste retter. Om bare kokken gidder.

4. Du slipper å tenke på om bussen er i rute. Det er veldig fint, spesielt nå som det er innført sommerruter tre måneder før tiden. Samtidig har jeg tatt meg i å savne praten med et par av mine medreisende.

5. Du får endelig sett, på de utallige videomøtene, hvordan kollegene dine har det hjemme. En av dem har vanvittig mye musikk på Ipoden sin, men jeg visste ikke at han hadde tatt vare på alle LP-ene. Kjellerstuen hans ser ut som en platebutikk. En annen bruker oldeforeldrenes kjøkkenbord til arbeidspult på barnerommet. En tredje har så mange gitarer hengende på arbeidsrommet at jeg tror han helst ville vært musiker.

6. Du skal aldri ta ekteskapet for gitt. Selv etter 20 år i samme hus, har min kone og jeg nå fått nye utfordringer: Jeg har ikke fri selv om jeg er hjemme. Jeg kan ikke snakkes til om alt mulig hele tiden. For noen dager siden kjøpte jeg derfor inn kraftigere ruter til bredbåndet og flyttet opp på gutterommet. Stuen ble tilbakeført til familieområde. Det ser ut til at husfreden er gjenopprettet.

Det er for øvrig liten fare for at vi skal bli smittet her på rekkehusbydelskontoret. Vi kjøper klor like ofte som melk. Her er så rent som det knapt har vært før.

Der er da noe!