Folk i Vest: Møt Bente Birkelund (68).

Foto: Odd E Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert: Nå nettopp

– Da jeg var liten jente og øvde meg på håret til lillesøsteren min, var det bestemt, jeg ville bli friserdame. Det skulle bli min fremtid. Nå har det gått 52 år siden min første dag i lære. Fire år etter startet jeg egen salong. Siden har det gått i ett. Jeg mistet noen jobbdager i forbindelse med at jeg fikk de to jentene mine, men det var ikke mange, takket være Carsten, mannen min, og svigermor. De tok seg av barnestell og matlaging. På det meste hadde jeg tre salonger, men nå har jeg roet ned og har bare én. Sant å si trives jeg best på jobb, seks dager i uken. Ferie har vi aldri brydd oss med å ta. 80 prosent av kundene er faste, og jeg gleder meg til å se dem alle i mange år fremover.

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 20:25

