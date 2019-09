AV

– Da jeg sto klar til å gå på bussen fra hjembyen min Napoli til Roma for å reise til Norge, var mamma, bestemor, søsteren min og noen av vennene mine på perrongen for å ta farvel. Da jeg vinket fra bussvinduet, så jeg at alle gråt så tårene trillet. Jeg klarte å holde meg helt til bussen var kommet på litt avstand, men da måtte jeg også gråte. Det er umulig å finne arbeid hjemme i Sør-Italia nå, og derfor velger mange å reise. Kjæresten min, Roberto, har bodd her i Bergen i ett år, og jeg vil være sammen med ham. Vi har fått jobb på Jamie Olivers nye italienske restaurant begge to. Det er så fint her med nærhet til fjell og sjø. Det er uvant, men veldig hyggelig at helt ukjente folk snakker til oss. Det ville aldri skjedd i Napoli. Når Roberto og jeg har fri, tar vi av og til Bybanen og ser oss om etter pene steder, der vi kanskje kan bo en gang i fremtiden.