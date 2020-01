– Bare fem år ut i ekteskapet døde min elskede mann på post

Folk i Vest: Møt Kitty Skram Torkildsen (96).

Foto: Odd E Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– I 1957 giftet jeg meg med Johan. Han var maskinsjef om bord på steamtankeren «Nelly». Vielsen skjedde i Roma, og det var nydelig, alt sammen. Brudekjolen kjøpte jeg to timer før vielsen. Johan var så hjertens god. En gang vi passerte en kåpeforretning her i Bergen, kom jeg til å se litt ekstra på utstillingen. «Hva ser du på, Kitty, liker du den kåpen?», spurte han. Tre minutter seinere var den min. Jeg glemmer det aldri. Men bare fem år ut i ekteskapet døde min elskede mann på post, i maskinrommet, bare 36 år gammel. En av mannskapet fortalte meg etterpå at det siste han sa var «hold steamen oppe på tankene!» Det var et sjokk. Heldigvis hadde jeg jobben min som Bergens første kvinnelige hovmester, med alle rettigheter, i huset til Maskinistforeningen. Det hjalp meg holde motet oppe. Fire år etter ble jeg lykkelig gift med Finn, også han maskinsjef. Han var en fantastisk skjønn mann, både utvendig og innvendig. Jeg tok meg mye fri og var om bord sammen med Finn. Det var så spennende. En gang seilte vi i bananfart på vestkysten av Afrika, og da var det bananer til frokost, middag og kvelds. Jeg liker fremdeles bananer og spiser en daglig. For 20 år siden døde også Finn plutselig og uventet, og siden har jeg vært alene. Men jeg er glad for livet. Jeg takker min gode Gud hver kveld og gleder meg til å stå opp neste dag til kaffe, radio og avisen.

