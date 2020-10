– Fire år med å holde orden i byen vår har endret livet mitt

Folk i Vest: Møt Andreas Aasen Gjerdmundnes (34).

Foto: Odd E Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Jeg trives bra med jobben min. Fire år med å holde orden i byen vår har endret livet mitt. Å delta i samfunnet i stedet for å sitte hjemme i sofaen, er viktig. Vi får mange fine kommentarer fra folk, og får stadig høre at vi gjør en kjempejobb med å holde orden i gatene. Sjefen i Rein By er også veldig god til å oppmuntre oss til å stå på. Av og til ser jeg folk som kaster papir mens vi holder på å rydde like i nærheten. Da sier jeg fra på en hyggelig måte at det ikke er rette måten å kvitte seg med søppel på, og at alle må ta ansvar for en rein by.