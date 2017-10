Kalfaret Brygghus huser en av Bergens best gjemte restauranter, og et av byens fineste festlokaler. Å komme inn føles litt som å stige inn i et museum. Her er veggene dekket med gamle sorthvitt-bilder, og fliser som har gått fra moderne til retro.

På det sjakkrutete gulvet, midt i restauranten, står en diger øltank i skinnende messing. Her har Hansa brygget øl siden Waldemar Stoud Platou etablerte selskapet i 1891. Nå er det Waldemars Mikrobryggeri som tar videre denne bergenske bryggehistorien.