Jan Roger måtte skjæres ut av vraket. Line var 14 år og trodde hun bare hadde vondt i kneet. Da Stephen våknet fra koma, var den ene foten borte. Maren var bare to år da hun måtte amputere. De fire kollegene vet hvordan det er å kjempe seg tilbake. Nå jobber de for å hjelpe andre.

Jan Roger sang da de skar ham løs. Han ville vise at han var bevisst.

Jan Roger Klakegg var på vei langs Kjøsnesfjorden i Jølster. Han og sjefen kjørte i hver sin bil. De skulle bare se på et byggeprosjekt der firmaet hadde fått ansvar for det elektriske. Mest for å få dagen til å gå før de kunne ta juleferie.

Fra bilradioen strømmet Alf Prøysens vise «Julepresangen».