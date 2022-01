– Det eg likte best, var når eg og morfar bygde noko i lag

Folk i vest: Møt Thomas Ørevik (18)

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Frå eg var liten gut, var eg mykje saman med morfar. Det var alltid noko som skulle ordnast. Og det eg likte best, var når eg og morfar bygde noko i lag. No går eg på tømrarlina på Sotra vidaregåande skule. Eg er sikker på at det er dette eg vil, og det er takka vera morfar.

I opplæring og praksis driv me ungdomsbedrifta «Grønn tømrar», der me byggjer drivhus i forskjellige storleikar og fasongar av brukte materiale. Desse skal seljast og takast i bruk. Gjenbruk er ein god ide, altfor mykje gode materiale og vindauge blir kasta. Morfar er framleis ein god læremeister for meg.