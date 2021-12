– Det er som en drøm

Folk i vest: Møt Karoline Eiken (29) og Luc Vernerey (30).

– Jeg føler at jeg er født under en heldig stjerne siden jeg er kjæreste med Karoline. I 2018 flyttet jeg fra hjemlandet mitt Frankrike for å jobbe i Auto Store sin avdeling i USA. Som del av opplæringen, besøkte jeg hovedkontoret i Norge. En dag var jeg i Haugesund, og der møtte jeg henne. Jeg kan ikke beskrive det, men jeg ble forelsket i samme sekund. Vi snakket mye på telefon og lærte hverandre å kjenne i tiden etterpå. Ett år senere fikk jeg spørsmål fra firmaet om jeg kunne tenke meg å jobbe i Norge. Jeg jublet og svarte at det ville jeg gjerne, for der kjente jeg en jente som jeg vil være sammen med. Som om det ikke var flaks nok, så kom jeg til Norge bare noen dager før alt ble stengt og korona tok over. Det er som en drøm er oppfylt. Nå er vi på romantisk helg i Bergen med badstu og iskalde bad.