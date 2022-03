– Bestefar kommer nesten alltid for å se på, hvis han ikke skal til tannlegen eller noe

Folk i vest: Chrisander Hannevik Solbakken (6) og Elijah Emilian Jansen (9).

– Chrisander og jeg er fettere og bestevenner, og vi spiller for Idrettslaget Frøya. Jeg har prøvd kanonball og basketball, men det er gøyest med fotball. Vi trener for å bli gode, men Christian, som er pappa til Chrisander, sier at det viktigste er lek og moro. Treningen på banen er to ganger i uken. Bestefar kommer nesten alltid for å se på, hvis han ikke skal til tannlegen eller noe.