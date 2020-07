«Det var kampen alle nordmenn så. Utenom meg.»

Vi har scoret på Kastrup!

EM- og VM-somre er spesielle. Enten man befinner seg på barndomsrommet, på Roskilde-festivalen eller på fødestuen.

Egil «Drillo» Olsen jubler i Marseille. Norge har akkurat slått Brasil. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB PLUSS (arkiv)

– Jeg følte at vi var gode nok til å vinne VM det året, sa Egil «Drillo» Olsen nylig i et intervju.

Det var 22 år siden «mirakelet i Marseille». Siden den kvelden Norge slo Brasil og gikk videre til åttendedelsfinalen i VM i Frankrike.

Nesten alle husker akkurat hvor de var da Kjetil Rekdal satte inn straffen som gjorde at Norge vant. Hele Norge husker hva de gjorde etterpå. Alle husker Arne Scheies «vi har scoret i Marseille!».

Det var kampen alle så. Utenom meg.

Omtrent akkurat i det kampen i Marseille startet gikk jeg om bord i et fly på Flesland. Jeg skulle til København, nærmere bestemt på Roskilde-festivalen. Da vi landet i København, var det et par minutter igjen av kampen. Inne i ankomsthallen var det sedvanlig kaotisk, og plutselig gjallet jubelropene gjennom flyplassen.

Norge hadde scoret på Kastrup.

I sommer skulle det egentlig vært mesterskap, det skulle vært EM i fotball. Jeg blir fortsatt blank i øynene når jeg tenker på mesterskapssomre. Du får en pause fra hverdagslivet som fotballsupporter. Livet der du er dømt til å heie på det samme laget år ut og år inn. Følge hver eneste bevegelse, se Brann spille bortekamper mot Sandefjord og Odd.

Nylig var det 30 år siden VM i Italia, det første VM-sluttspillet jeg virkelig fulgte med på. Fire år senere, da VM ble holdt i USA, tror jeg at jeg så absolutt alle kampene.

Å se alle kampene i et sluttspill ble etter hvert ganske vanskelig. Det dukket opp andre interesser og forpliktelser. Men forventningene til et 50-talls usette fotballkamper er de samme nå som for 30 år siden. Hver kamp kan potensielt bli en klassiker.

Ta VM i 2014, for eksempel. Hvem skulle trodd at Bosnias 3–1-seier over Iran skulle være så underholdende? For ikke å snakke om kampen mellom Colombia og Japan. Den kampen jeg imidlertid husker best fra VM i 2014 er åttendedelsfinalen mellom Costa Rica og Hellas. Da befant jeg meg på Kvinneklinikken med min samboer.

Jeg fikk beskjed om å vente på gangen i noen minutter, og inne på et venterom satt en mann med et nyfødt barn og fulgte med på kampen. Den hadde vart i 120 minutter og nå var straffekonken i gang. Jeg satt meg ned og fulgte med, vi snakket litt om kampen og straffene.

Da jeg gikk ut av rommet igjen, etter å ha sett Costa Rica slå Hellas 4–2 på straffer, sa jeg «gratulerer, forresten».

Tilbake i København i 1998 ble det så vidt jeg kan huske en ganske strabasiøs ferd fra Kastrup til festivalområdet i Roskilde. Der var det fest, og selv bergensere som ellers er meget skeptisk til det norske landslaget, feiret som om VM-gullet var i boks.

Fire dager senere var det lørdag på Roskilde-festivalen. Beastie Boys og Pulp var blant dem som skulle holde konsert. Norge skulle spille åttendedelsfinale i VM mot Italia.

Det var store skjermer der man kunne se Norge-kampen, men denne dagen ble det ingen fest. Italia vant 1–0 på karakteristisk vis.

Norge var ikke gode nok til å vinne VM, slik Drillo hadde følt. Og siden har ikke Norges spilt en VM-kamp.