– I dag fikk jeg bestemme at morfar og jeg skulle gå på svømming

Folk i vest: Møt Victor (10) og Per Nordenson (72).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Foto: Odd E. Nerbø

– I dag fikk jeg bestemme at morfar og jeg skulle gå på svømming. Vi har det alltid koselig sammen. Han liker veldig mye av det som jeg også liker. Morfar er så sprek og morsom, og skikkelig god på gitar og munnspill. Noen ganger når jeg har svømming med klassen, hopper jeg fra femmeren, men i dag har morfar sagt at det er tryggest å la være. Det er bra, for det er ikke alltid at jeg har lyst. Etterpå skal vi spise pølser på kafé.