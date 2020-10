Portsmouth, Ohio, strevde i 2016 med høy arbeidsledighet og mange rusavhengige. Den gang stemte innbyggerne overveldende for Trump. Løftene var mange om nye arbeidsplasser. Fire år senere vender en New York Times-reporter tilbake for å stille spørsmålet: Hva nå?

Klokken var rundt 22, 8. november 2016, da nålen svingte over fra Hillary Clinton til Donald Trump.

Etter en lang uke med nyhetsrapportering, sto jeg i baren Buffalo Wild Wings og så på valgresultatene sammen med to kolleger fra Reuters. Oppdraget hadde vært å finne et sted i Trump-land og bli kjent med velgerne, for å skrive noe meningsfylt om det uunngåelige valgnederlaget.