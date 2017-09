AV

«Det er ikke kjekt at elever mistrives på skolen på grunn av leksene», skrev mannen i debattinnlegget.

Helt sikkert ikke! Jeg tipper at barna synes det er fortvilende, slitsomt og frustrerende.

«Det er ikke kjekt å shoppe når butikkene er fulle av vann», sto det i en reiselivssak om reisemål som har regntid deler av året.

Nei, det skal du få meg til å tro! Jeg vil vel heller si at det må være fuktig, utrivelig og for de aller fleste helt uaktuelt.

«Det er ikke kjekt å være 18 år i Stavanger i dag», sto det i en sak om at alle nattklubbene i byen har 20 års aldersgrense. Bakgrunnen er at det er for mye fyll og bråk blant de yngste myndige.

Hvis jeg hadde vært 18 år og siddis, ville jeg sikkert følt at det var teit, urettferdig og sykt kjipt.

«Det er ikke kjekt at det kan være noe av det første som dukker opp hvis folk søker på navnet mitt», uttalte kvinnen om bilder av brystoperasjonen hennes som var stjålet fra klinikken og lagt ut på internett.

Full forståelse! Kan ikke ha vært kjekt! Det var vel tvert imot ubehagelig, krenkende, skamfullt og privat.

«Det er ikke kjekt hvis folk snakker bak ryggen på en person som ikke vet det selv», sa den unge kvinnen om mobbing på nett.

Helt enig! Det må være fortvilende, provoserende, trist og kanskje til og med deprimerende.

«Det er ikke kjekt å ha fjollete foreldre rundt bordet», sto det i en sak om overdreven drikking med ungene til stede.

Mulig det er lystig for foreldrene, men for barna er det trolig forvirrende, ubehagelig, utrygt og i verste fall uforglemmelig.

«Vi gikk til livet i vann som helt sikkert var infisert av kloakk. Det var ikke kjekt», sa kvinnen på radioen om flommen i Texas.

Jeg vil anta at det må ha vært absurd, vått, ekkelt og skremmende.

«Du begynner å tenke når unge mennesker dør som følge av en boksekamp. Det er ikke kjekt», sa bokseeksperten.

Det er selvfølgelig langt ifra kjekt. Det er brutalt, tankevekkende, sørgelig og kanskje til og med helt unødvendig.

«Det er ikke kjekt, du blir sint og tenker at det må stoppes. Det er barn helt ned i 0–2-årsalderen», sa etterforskeren om arbeidet med å gå gjennom overgrepsbilder av mindreårige.

Politiet gjør en viktig jobb når de etterforsker overgrep mot barn, og arbeidet må være slitsomt, ubehagelig og sjokkerende. At noen begår overgrep mot barn er uforståelig, ødeleggende og hjerteskjærende.

Kjekt er det i hvert fall ikke.