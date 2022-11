Bente har sett huset stå tomt i årevis. Faren ville ikke at noe skulle endres.

Knapt noe er endret i huset tippoldefaren bygget. Nå er det gått over 30 år siden noen bodde her.

En sort svane og rosa blomster står i vinduskarmen. Det er kunstige blomster, for her har ingen bodd på over 30 år.

Iført votter og ullgenser låser Bente Stokke (47) oss inn.

Den solgule gangen er iskald.

I dagligstuen innenfor står en salong og et skrivebord. Blant papirene i skrivebordsskuffen henter Bente frem telegrammene til Olav Stokkes femtiårsdag i 1953.