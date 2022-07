– Ein god test på forholdet er å samarbeida om flate pakkar

Folk i vest: Møt Astrid Egge (63) og Per Kristian Ødegaard (68).

– Det blir sagt at ein god test på forholdet er å samarbeida om å montera frå flate pakkar. Greier ein det, er kjærleiken botnsolid. Me har reist eins ærend frå Voss til Bergen for å handla for eldste sonen vår og sambuaren hans. Dei er budde på å gjera det meste sjølve, men Per Kristian og eg har lova å hjelpa til om det trengst. Det skal monterast dobbeltseng og garderobeskåp til to soverom, og Per Kristian er flink med slikt arbeid. Det einaste eg må trekkja han litt for, er den gongen han måtte bora tre gonger i murveggen før kjøkkenskåpa heime hang i rett høgde. Det er heldigvis gløymt no.