Valg i fåreklær

GOD HELG: Knask eller knep, hønen eller egget, pest eller kolera. Folk skulle visst hvor idiotiske de er.

– Knask eller knep?

Utenfor døren sto en «Squid Game»-vakt sammen med en klovn og en zombie.

– Hva har dere på lager om jeg velger knep, spurte jeg eplekjekt.

Det ble like stille som i graven zombien hadde rømt fra. Jeg måtte verken leke rødt lys, grave ut en figur fra en honningkake eller vaske huset fri for egg. Squid Game-vakten og følget hadde ikke en plan for hva som skulle skje hvis jeg valgte noe annet enn å overgi meg.

Trioen var ikke kveldens eneste som ringte på klokken min uten en plan. De aller fleste ventet å plukke med seg snop uten motstand.

Noen få foreslo egging av huset og en flokk jenter truet med koronaangrep. Hadde det ikke vært for at halloween både er den gøyeste og travleste dagen i året, skulle jeg krevd litt mer fra ungene. Men jeg så gjennom fingrene på den manglende innsatsen og lot dem plukke knask fra skålen.

Like mild var ikke jeg og min klassekamerat på Flora videregående skule i forrige årtusen. Vi var klassens utvalgte i elevrådet og fant oppsiktsvekkende ofte noe å irriterte oss over. Vi sendte alene flere brev til administrasjonen enn resten av klassene på skolen til sammen.

En av våre største kamper var å få velge valgfag selv. Dette skulle du tro var opplagt, men ikke på skolen min. Valgfag, var det bestemt, betydde EDB. Der skulle vi lære å skrive brev i Word og behandle data i Excel.

Et valg som ikke er et valg, er ikke et valg, så vi brukte alt vi hadde lært om Word i EDB-timene og klaget.

Skolens administrasjon prøvde å argumentere mot oss, men vi nektet å belite oss. Vi fikk aldri gleden av å kunne velge selv, men året etter var valgfag et reelt valgfag.

Et annet valg i fåreklær er å be noen velge mellom pest eller kolera. Det fremsettes som et umulig valg mellom to onder, men jeg spør alltid hva som er pest og hva som er kolera. For valget er enkelt, jeg velger kolera syv dager i uken.

Nå skal jeg ikke bagatellisere kolera, sykdommen dreper mange mennesker hvert år. Men får du den i Norge, er sjansene dine tross alt gode. Kolera overlever du med at kroppen får like mye væske inn som det går ut.

Pesten er derimot mer lunefull, noe denne byen fikk smertelig erfare i 1349. Den kan kureres om du får i deg antibiotika raskt nok, men kan være vanskelig å oppdage.

Åpenbart velger du kolera.

Likevel er folk like uforberedt på at du svarer kolera som ungene på halloween er om du svarer knep.

Et annet svar som kan sette folk helt ut, er når noen spør hva som er meningen med livet.

Da kan du med stoisk ro svare 42 og dreie diskusjonen over på de stadige smertene Sportsklubben Brann påfører deg.

Like perplekse blir de som stiller spørsmålet «hva kom først, hønen eller egget?». De som spør om dette, tror åpenbart at de er grublende mesterhjerner, men sannheten er at Darwin drepte hele spørsmålet med sin evolusjonsteori.

Alle som har hatt naturfag på skolen bør vite at svaret er egget. Egget ble lagt av noe som ikke var en høne, men så ble det i egget til en høne.

Om du trenger et ekte motsetningspar, foreslår jeg at vi innfører det langt mer filosofiske «hva kom først, lidelse eller SK Brann?».