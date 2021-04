– Nå tar jeg en prøveoppsetting her i Nygårdsparken for å se at alt fungerer. I morgen er det alvor.

Folk i Vest: Møt Marcus Fjeld Gran (23)

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Jeg kjøpte nytt telt for fire timer siden, og nå tar jeg en prøveoppsetting her i Nygårdsparken for å se at alt fungerer. I morgen er det alvor. Da tar jeg og en venninne toget til Finse klokken 07.54. Der spenner vi på oss fjellskiene og setter kursen mot Haukeliseter. Går alt etter planen, er vi fremme om syv dager. Vi har valgt å ikke benytte oss av turisthytter, fordi vi mener at skal man på skikkelig tur, gjelder det å benytte så lite hjelpemidler som mulig. Helst skulle jeg ønske at vi bare hadde soveposer, men det er nok for risikabelt.