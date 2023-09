– Å, er det mannen din? Jeg trodde det var en polakk dere hadde funnet.

Hun er fra Bergen, han fra Polen. Sammen driver de gård i Ulvik. Når han selger varer, får han en helt annen respons enn henne.

– Jeg har det bra, og vi har et veldig godt liv. Men det er ikke morsomt å føle at folk ser ned på deg fordi du er fra et annet sted og har en liten aksent, sier Grzegorz Kramar (39).

– Jeg er stolt av mannen min, da er det så vondt å føle at andres blikk har vært stigmatiserende, forteller Katinka Kilian (38).

Hun har ofte vært sint på grunn av fordommene han har møtt og fortsatt møter.