Knut Hagenes sin plan var å bli rik på det grøne skiftet. Han fekk tak i banebrytande teknologi. Så blei han stoppa i ein Porsche på Sotra.

Dette er historia om korleis Knut Hagenes (37) hevdar han blei snytt for eit milliardeventyr. Investor meiner han kan takka seg sjølv.

Ein mørk januarkveld i fjor stoppa tre politifolk ein svart Porsche Taycan Turbo i Idrettsvegen på Sotra. Klokka var like over 21. Bak rattet i den elektriske luksusbilen sat gründer Knut Hagenes. 38-åringen var på veg til kontoret for å henta ein dataskjerm då politiet sjekka han.