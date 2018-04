Ácido betyr syrlig på spansk, og er et beskrivende ord om den søramerikanske restauranten på Øvre Ole Bulls plass. Restauranten som åpnet i 2016, har peruansk og mexicansk mat i kombinasjon med egenkomponerte drinker. Og nå, to år etter de åpnet, utvider restauranten tilbudet med to nye konsept: Cuzco, et etterjobb-tilbud på torsdager, og Lima, en boblende lørdagslunsj med DJ.

Sammenlignet med Bergens andre peruanske restaurant, Munken Bistro, har Ácido et større fokus på deleretter og en mer moderne innpakning.