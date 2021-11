Planen er klar. De skal fange den berømte papegøyen i Åsane.

Siden i sommer har en grønn papegøye fløyet rundt i Åsane. Løsfuglen har skapt stor oppstandelse i bydelen.

Ved et tre like ved butikken på Rolland, har Christina Johanne Haugan Thorvaldsson og Miriam Mæland klekket ut en plan. De to damene er aktive dyrevenner og nå er de engasjerte. De vil fange papegøyen før vinteren kommer.