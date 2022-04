– Første blikk var nok. Jeg bare visste at han vil jeg være med.

Folk i vest: Møt Sophie Martignier (31) og Marius Benserud (32).

– For fem år siden var jeg på skiferie i Østerrike. På afterski la jeg merke til en flott, stor rygg like ved der jeg satt. Litt senere ble jeg plassert slik at jeg fikk se resten, og det første jeg tenkte var: «Wow, for en fin mann!» Første blikkontakt var nok. Jeg bare visste at han vil jeg være med. Siden holdt vi kontakten, og etter halvannet år flyttet jeg fra hjemlandet mitt Sveits for å bli bergenser. Byen er fin, jobben min som intensivsykepleier på Haukeland universitetssjukehus er fin og Marius er fremdeles «wow». Men det fineste av alt er Emma som ligger i vognen ved siden av oss.