Tina Marie Dingsøyr Vik er soussjef på Restaurant 1877. Hun kommer bærende på en keramikkmugge fylt med kraft i den ene hånden, og to skåler med sjøkreps, avokadokrem og grillet isbergsalat i den andre.

Dette er vårmenyens første rett. Bak ordet «skalldyr» på menyen, minner friske smaker om at det spirer og gror ute på åkrene, og at det straks er tid for å plukke med seg en flaske riesling og grille fersk sjømat på et svaberg.