Nå må julen skjerpe seg

I denne teksten vil jeg bevise for min kone at hun har rett. Jeg er blitt en gretten, gammel gubbe.

Julen er en hyggelig familiesamling, men ikke noe mer. Min kjære er i motsatt ende av skalaen. Hun har så mye julestemning at det tyter ut ørene hennes.

Dette har fungert til nå, men i år sliter jeg. Det har rett og slett blitt for mye jul. Hun mener jeg er blitt en gretten, gammel gubbe, noe som stemmer, og at jeg må skjerpe meg. Jeg mener det er julen som må skjerpe seg.

Julen var bedre før. Jeg husker adventskalender med dårlig sjokolade og barne-tv der en tøffel foret meg DDR-propaganda. Min største bekymring var at jeg bare skulle få myke pakker.

Lille julaften ble pynten dratt ned fra loftet, treet tatt inn og pinnekjøtt lagt i vann. Julaften forspiste jeg meg på pinnekjøtt, og resten av julen ble brukt til å knekke nøtter, skrelle appelsiner og fråtse i julekaker.

13. dag jul kastet vi pynten på loftet og treet i peisen, og slik var julen offisielt over.

Nå er 13. dag jul en gang i mai. Julen er ikke en koselig avkobling med familien, men noe vi holder på med halve året. Ikke før har sommerkroppen sluppet taket, før vi må begynne å bygge opp julekroppen, slik at VG har noe å skrive om i januar.

Julemarsipan, julekaker, julebrus, juleøl og julepynt fyller butikkene. Folkekjære artister pakker vekk sommerfestival-antrekket og stryker julekonsert-skjorten. Julemusikken må ut til folket. Går du ikke i kirke eller samfunnshus for å komme i julestemning, får du din dose på kjøpesenteret.

Aviser og tidsskrifter vil ikke være dårligere. Tips til juleselskap, julebelysning, julebord, julekort, julepynt, juleverksted, juletrefest, julegaver og julemiddag fyller internett, blader og aviser.

«Har du husket pakkekalenderen?», spør min kone. Jeg mumler noe om bortskjemte unger og legger på dør. Mine foreldre kom seg unna med å unngå å gi meg sokker på julaften. Jeg må jeg hoste opp både kalendergaver og julegaver. Heldigvis kan jeg bruke både «black friday», «black week» og «cyber monday» til å kjøpe noe de kan leke med én gang før neste gave kommer deres vei.

Kvelden før 1. desember må pynten ned fra loftet. Det er 22 dager før jeg anser det som nødvendig, men jeg har belitet meg for å sikre husfreden.

Likevel må det være i seineste laget, for all julepynten var på halv pris lenge før jeg prøvde å huske hvor eskene med julepynt lå. Kombinasjonen billig julepynt og juleglad kone betyr at jeg må bære opp langt mer enn jeg bærer ned.

Om ti år må vi enten kjøpe nytt hus eller utvide loftet.

Om det var mye jul før julen begynte, kan det ikke måle seg mot adventstiden.

Da er det juleavslutning og julemarked. Det er juleverksted og julegrantenning. Folk finner frem sine styggeste julegenser, nynner på julesanger og bobler over av juleglede. Men jeg er bare julelei.

For alt jeg vil er å forspise meg på pinnekjøtt, slepe meg bort til sofaen og se Tante Pose – en annen gretten, gammel sjel – spise opp alle kneppkakene på Youtube.

