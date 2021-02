– Frelsesarmeen og gatelaget til Sportsklubben Brann er mine to bautasteiner. Det var de som fikk meg ut av rusen.

Møt Kim Thure Devik (43).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Frelsesarmeen og gatelaget til Sportsklubben Brann er mine to bautasteiner. Det var de som fikk meg ut av rusen. Idretten betyr alt for meg. Nå rydder vi en liten flekk her på Krohnsminde idrettsplass, slik at vi kan trene litt. Vi prøver å gjøre det beste ut av de mulighetene vi har. Det er mer enn et år siden vi spilte en skikkelig kamp, men vi holder ut. Mottoet mitt er at livet er for kort til å henge med geipen.