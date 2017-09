Inn gjennom et smau, under en klesvask og videre inn en bakgårdsdør. Så er du der. Vinbaren Pergola er godt gjemt i selve kjernen av Skostredet. Og selv om det er to veier inn, er begge inngangene like hemmelige. Finner du først veien, åpner det seg et koselig kjellerlokale. Med en brun trebar, okergule vegger og et gammelt hvelv innerst i rommet. Bordene er romantisk dekket med levende lys.

Stilen er nesten bohemsk. Brun og intim, med stillebenmaleri for vinelskere på veggene. Av gamle flasker med støv og slitte etiketter, ikke så helt ulike flaskene som står utstilte i vinduskarmene.