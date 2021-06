– Den største drømmen min har vært å bli skipper på egen skute

Folk i Vest: Møt Nils-Andre Wågenes (59).

– Den største drømmen min har vært å bli skipper på egen skute. Det måtte være en trebåt som er stor nok til å bo i, og med alle bekvemmeligheter. For fire uker siden ble denne min. Den ble bygget i 1931, er 16 meter lang og seks meter bred, restaurert og fin. Bestefar på Askøy lærte meg alt om sjø og båtliv fra jeg var liten. Jeg har hatt mitt å slite med i livet, men alt har snudd seg til det beste. I motgang har jeg forsøkt å holde ryggen rak og møte folk med et smil, og det har virket. Jeg har fått mange smil tilbake. På 40-årsdagen min ble sønnen min født, og han er den største gaven i livet mitt. Niclas, heter han, og heldigvis er han like sjøglad som meg, så arven etter bestefar blir ført videre.