1. Margunn (58) er bestemor og fitnessutøver. – I starten tenkte jeg på hva folk ville si

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Jeg er jo rar, men samtidig bare en vanlig jente, sier Margunn Tysnes Kjærland (58).

Hun har bestemt seg for å bli bodyfitness-utøver.

Les hele saken: Hun er bestemor og supersterk

2. Morten trodde drømmen var knust. Så fikk han en overraskelse av konen.

Foto: Privat

Morten Lyngøy gledet seg til søndagen, der han håpet å bli plukket ut til å kjøre i Gatebil-finalen.

Men først, et kveldsbad. Lyngøy skyndte seg ned mot vannet, ville være første uti. I vannkanten sto et skilt som sa at det var forbudt å stupe.

Så Morten Lyngøy hoppet.

Les hele saken: Gutten i blårøyken

3. Da disse DNT-hyttene åpnet for bestilling, kollapset datasystemet

Foto: Pål Christensen

Ingen varige spor. Ingen sprenging. Ikke en eneste grøft. Slik laget arkitekten en ny turistattraksjon ytterst i havgapet.

Les hele saken: Hytter klare for uvær