Fergevettreglene

GOD HELG: Fergene er Vestlandets sjel. Hvordan du oppfører deg i fergesituasjoner sier alt om hva slags menneske du er.

Foto: Jan M. Lillebø

Jeg er oppvokst på fergekai. Min far har både vært billettør og maskinist. Og en gang kjørte jeg nesten MF «Nårasund» rett opp i fjæresteinene.

For å sørge for at så mange av dere oppfører dere slik dere skal, har jeg utarbeidet «Ferjevettreglene».

1. Planlegg turen

Vestlandsveier er smalere enn bilen din. Svingene kommer hyppigere enn interne stridigheter i Venstre. Mange får sjokk når de oppdager at fartsgrensen på disse veiene er 80 km/t. Har du tilbrakt livet ditt på motorveier, bør du legge inn en solid sikkerhetsmargin. Ikke klarer du å du kjøre fort nok, og ikke klarer du å kjøre forbi.

Lokale kjennere kjører derimot på veiene på en måte som får Martin Schanche til å bli hvit i fjeset. Slipp Schanchene forbi, du har ikke lyst å stå på en fergekai sammen med en lokal rallysjåfør i tre timer før neste ferge kommer.

2. Ikke snik i køen

Det er fristende å plassere seg bakerst i første fil om fil to er halvfull. Men alle ser at du gjør det. Du får blikk. Du blir snakket om.

Når du senere kommer inn på den lokale butikken, vil de hviske «eig ikkje skam» og riste på hodet.

3. Du skal ikke ha andre guder enn mannskapet

Ikke kjør inn på fergen før noen sier kjør inn på fergen, og når de sier kjør inn på fergen, plasserer du deg der du får beskjed om. Ferger står oppført med maks antall biler. Dette er bestemt av noen på et kontor. Står det 13 biler og en sykkel, får en dreven billettør inn fire semitrailere, tolv stasjonsvogner og åtte motorsykler med sidevogn.

Dette er Tetris for viderekomne. Du vil ikke være tylen som gjør at de må kjøre to turer.

4. Lær deg fergebillettørmatematikk

Heldigvis er det fremdeles ferger hvor autopass ikke er kommet. Som stolt pappahumorist har jeg innarbeidet «bil og ein, og tre skjetunger».

Biler kan ennå ikke kjøre uten fører, så fører er inkludert i bilen. En voksen teller som én, barn og honnører er halve (bortsett fra de under fire, de er gratis).

Et tips er å sjekke om personen du tror er honnør faktisk er det. Ellers blir det dårlig stemning.

5. Ta aldri den siste svelen

Fergeselskapene har funnet ut at moderne edb-løsninger gjør at de slipper å ha en bemannet kiosk. Dette legger mye ansvar på passasjerene for å vise god, vestnorsk moral. Er det mer enn én svele i kiosken når du kommer dit, skal du ikke gjøre rent bord. La det være én igjen.

Unntaket er om det er brunost på dem. Ingen med forstanden i behold liker sveler med brunost.

6. Du trenger ikke Google så lenge du har fergemannskap

Ingenting gjør mannskapet på ferger gladere enn når de kan få veive med hendene og forklare ting. De har kontroll på hvor folk bor, hvor lenge butikkene er åpne og hva du bør få med deg. Har de tid til en lengre samtale, vil du få løsningen på korona-situasjonen, Hordfast og meningen med livet.

7. Vær klar i bilen når fergen legger til kai

Ikke løp på do rett før fergen legger til kai, ikke rot i takboksen eller bagasjeromet. Ingenting irriterer fergeveteraner mer enn folk som hindrer sømløs ilandkjøring.

8. Kjør ut til siden

Om du kjører bobil, lastebil eller bare sakte, må du for Guds skyld ikke dumme deg ut etter ilandkjøringen. Du har bare to valg. Enten ligger det en Schanche eller to og presser deg i ræven helt til de kjører forbi et sted der ingen skulle tru at nokon kunne snu.

Eller så kjører du ut til siden etter ilandkjøringen. Det vil kun gi økt status lokalt og sende et signal om at du skjønner din plass i samfunnet.