Når kroppen tar hevn

GOD HELG: Mitt døgn som kolikkbaby.

Foto: Bård Bøe

Jeg har i årevis skrytt av å ha en upåklagelig fordøyelse, og levd tilsvarende skjødesløst.

Da jeg skulle på en lengre ferie til Kambodsja, var jeg for eksempel den eneste i reisefølget som ikke gadd å ta drikkevaksine mot turistdiaré – de 320 kronene skulle heller brukes på Angkor-øl og grønn curry.

Etter ukritisk fråtsing i frukt, fisk og strand-cocktails, kunne jeg triumferende returnere til Norge uten å ha brukt et minutt mer enn normalt inne på et bungalow-«toalett».

Jeg hadde riktig nok et ublidt møte med noen andepølser en gang, men ellers har jeg ikke kastet opp av annet enn opportunistisk alkoholbruk siden jeg var åtte år.

Jeg og kroppen er lagspillere, har jeg tenkt, og lyttet med et halvt øre når venner snakker om glutenallergi og ymse intoleranser.

Vel, hovmod står som kjent for fall, og fallet kom på mandag. I ni-draget på morgenen ble jeg helt uten forvarsel knivstukket i magen. Da det viste seg at kniven ble vridd rundt fra innsiden, og jeg krumbøyd måtte søke dekning i stabilt sideleie, innså jeg at det var de sagnomsuste «luftsmertene» som hadde satt inn.

I løpet av en times tid nådde smertene et nivå der jeg tenkte at det sannsynligvis er mer behagelig å ligge på glødende kull. Eller som de skriver på internett: Smertene kan bli så intense at det «føles som om noe er alvorlig galt».

Problemet er jo at det er det som oftest ikke – man har bare luft i magen! At man som voksen blir fullstendig satt ut av spill av noe babyer tross alt klarer seg gjennom, er fornedrende. Og det udramatiske navnet, da. Det burde ikke hete mageknip, men tarmdød.

Som gammel ponnijente kom jeg etter hvert på at veterinærene alltid ba oss dra de stakkars dyrene med oss ut på tur når de hadde kolikk, slik at de kunne «gå det av seg». Verdt et forsøk, tenkte jeg.

Etter en halv runde rundt kvartalet gikk tankene igjen til veterinærfaget, denne gangen til det humane ved avlivning. Det ble en kort tur.

Enden på visen ble at min tjenestevillige kjæreste kom på døren med et apotekpreparat. Etter endeløse og innbitte timer slapp krampene omsider taket.

Nevnte kjæreste er nå informert om at alle drømmer om kanskje å starte familie sammen i fremtiden, er lagt i grus.

Det er uaktuelt å tenke på en unge, når det gjør så vondt å føde en fis.