– Uansett hva jeg gjør, må jeg finne min egen teknikk

Folk i vest: Møt Hikari Diesen (29).

– Jeg ble født med bare én arm, men det hindrer meg ikke i jobben min som baker. Uansett hva jeg gjør, må jeg finne min egen teknikk. Selvfølgelig kunne jeg valgt et yrke som ikke krever så hardt fysisk arbeid, men det handler ikke bare om å være sterk. Like mye handler det om å være smart. Jeg lærte gode triks på bakerkurs i England, og etter det på praksis i Oslo. Alt jeg baker er fra surdeig. Produksjonen i en vanlig uke er omtrent 130 brød, og i tillegg baker jeg wienerbrød. Uken før Bondens marked baker jeg mye mer, for der er salget godt. Motivasjonen min er å dele gleden med surdeig.