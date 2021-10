– For min del var det aldri tvil. Jeg ville bli arbeidsmann.

Folk i vest: Møt Christer Gudmundsen (48).

– For min del var det aldri tvil. Jeg ville bli arbeidsmann. Fra jeg var liten, ville jeg bare bygge hytter i trærne og styre på med hammer og sag. Jeg utdannet meg til tømrer, men gikk over til forskalingssnekker for 20 år siden.

Jeg føler stolthet over å være med på å bygge noe som skal vare, sammen med gode arbeidskamerater. Jeg nøler ikke med å anbefale sønnen min å lære seg et praktisk fag, for det gir et meningsfylt og bra liv. Når jeg kjører forbi et bygg jeg har jobbet på med datteren vår i barnesetet bak, klarer jeg aldri å la være å si til henne: «Se, så fint bygg. Det har pappa bygget!»