Folk i vest: Møt Diana Wilson Kumi (11).

– Det betyr mye for meg å spille fotball. Når jeg er lei meg, blir jeg glad med en gang vi begynner å trene. Jeg spiller for Åsane Måne (10-14), og venninnen min Mari sier at jeg er en av de beste på laget. Nå er jeg veldig glad fordi fotballforbundet har valgt meg ut til å spille for Mini kvinnelandslaget. Da jeg fikk beskjed, ble jeg sjokkert og glad og tenkte «wow»! Spillere fra hele Norge er valgt, og vi skal få dra til Oslo og trene med landslaget. Når jeg blir 16 år, skal jeg spille på A-laget til Åsane og landslaget til Norge.