Fire ting som garantert ikkje blir perfekt denne jula

AV

For dei fleste av oss er jula eit sant styr. Det er så mykje som skal vere perfekt, og så lite som faktisk blir det.

Då kan det vere like greitt å ta enkelte sorger på forskot, så kan du ta det litt meir med ro etterpå.

Det blir ikkje kvit jul. Ikkje i år heller. Visst var det snø, iskaldt og stjerneklart for ei veke sidan eller så, men i jula vil det blåse stiv kuling og regne tett med skodde langt nedi lia. Me må sjå det positive i dette, blandar ein snø inn i den årlege julestormen, blir det berre endå meir kaos. Dessutan er det mørkt nesten heile døgeret, så du slepp stort sett å sjå ut på misera.

Juletreet kjem ikkje til å sjå ut i måneskin. Me hentar juletreet vårt sjølv der eg kjem frå. Heile lia er full av gran som spreier seg vilt. Luksus, tenkjer du kanskje, men kvantitet og kvalitet er to heilt ulike ting. Stort sett fordeler trea i aktuell høgde seg i tre kategoriar:

Den første er størst, og omfattar tre som har stått i ei skråning (det finst jo knapt flat mark.) Desse er skeive, alle som eitt, og manglar greiner på eine sida.

Dei få trea som står på flat mark og elles ser greie ut, kan du sverje på at hjorten har oppdaga før deg. Desse er kvesta ein eller annan stad, ofte i toppen, men har gjerne også eit innhogg i midten.

Så er det trea som ser fyldige og fine ut på avstand, og lurer deg. Når du kjem nært nok, vil du sjå at dei er mutanttre, og berre ser fyldige ut fordi det er to tre som har vakse saman. Desse er heilt ubrukelege.

Så då kan ein velje, skeive tre utan greiner på eine sida eller tre som manglar greiner midt på? Far min brukar å variere mellom dei to, og har aldri sett problemet. Du berre set treet i eit hjørne og hengjer mykje glitter på. Då er det ingen som ser det, meiner han.

Eg kjem til å ete for mykje kvar dag, også i år. Det kan vere to grunnar. Som lita prøvde foreldra mine å lære meg at magen blir mett før augo. Det festa seg aldri heilt. Men det er også ein sjanse for at det er fysisk umogeleg å innta både pinnekjøt og riskrem i eit måltid utan å utvide magesekken. Det vil vere kjekt medan det står på, før det vil bli frykteleg ubehageleg. Deretter vil eg truleg ete meir, for kva anna skal du eigentleg gjere?

Folk kjem til å bli smått skuffa over julepresangane sine. Men når det som står på ønskjelista er «eg veit ikkje heilt, eg har jo alt eg treng», kan folk skulde seg sjølve. Då må eg bruke fantasien, og den fungerer ikkje optimalt når eg er altfor varm med ein genser som klør på eit overfylt kjøpesenter.

Då blir det ulltrøyer og oppbyggelege litteratur, og det får faktisk vere greitt.

Likevel blir det altså jul. Ein slepp å gå på jobb, kan underhalde seg med håplause julebrev frå tante Ragna og starte uvesentlege kranglar med eit familiemedlemmar. Det er snart eit heilt år til neste gang.

God jul.