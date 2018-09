Eller kunsten å holde kjeft når trenerjobben står ledig.

Fotball har alltid vært en del av livet mitt. Først som keeper i Hardy, siden som sportsjournalist. I BA dekket jeg Brann i noen år. Det var alltid viktig å fortelle leserne hvilken formasjon laget spilte, og det var ikke alltid enkelt å finne ut av for en gammel Hardy-gutt. Det eneste som var sikkert, var at de ikke spilte med 4-5-2.

Hvordan i alle dager jeg endte opp med å dekke Brann, har jeg ofte lurt på siden. Jeg slet med å skille Eivind Karlsbakk fra Roger Helland. Karlsbakk var han som urettmessig ble utvist under cupfinalen mellom Brann og Rosenborg i 1995. Helland spilte i klubben til 1999.

Og så var det å skrive spillerbørsen. For en mare. Noen ganger skulle jeg alene vurdere begge lag. Om Helland, eller Karlsbakk, hvem vet, skrev jeg ofte at han løp. Hvem gjorde vel ikke?

Jeg husker min siste jobb på Stadion, en sommerdag i 1999. Jeg gikk derfra med lettelse over å vite at jeg aldri mer skulle skrive om Brann.

Nå var det slutt på 4-4-2-livet.

Overgangen til A4 skulle vise seg å bli midlertidig. Jeg fikk to sønner, og endte selvfølgelig opp som fotballtrener. Det er ikke enkelt å sitte i ro når noen spør hvem som kan ta jobben. Så i dag er jeg på fotballbanen 10–15 timer hver uke. Da terper vi på 4–4–2, eller 4–3–3. Eller enda verre: 3–5–2.

Når Brann taper, tenker jeg av og til på trenerne. Som trener vet jeg hvor surt det er å tape, spesielt når det er ufortjent. Og hvilke tap er vel ikke ufortjente? Det er tapernes måte å overleve til neste seier. Som i sin tur alltid er fullt fortjent.

Nylig møtte jeg en nedfor trener. Dagen før hadde laget hans spilt kamp. De hadde full kontroll og scoret på overtid. 1–0 og seier, trodde min mann. Toppen av lykke!

– Men tror du ikke dommeren annullerte målet? Til og med motstanderne mente det skulle ha vært godkjent, og vi skulle ha vunnet. Det føles tungt, sa han dagen derpå.

– Jeg skjønner hvordan du har det, svarte jeg til min trenerkollega, som leder et lag i bunnen av seriesystemet. Jeg tror tap svir mer for trenere enn for spillere.

Om noen måneder er karrieren min over. Jeg kommer ikke til å savne tapene, men stundene der alt sitter som det skal, enten det er trening eller kamp, er ren magi.

Nils Arne Eggen sa det slik: Hvis du ikke klarer å leve med å tape fotballkamper, kan du ikke holde på med det.

Lett for ham å si. Han vant de fleste av sine 729 kamper med Rosenborg.

Hva dette forteller oss? Den amerikanske politikeren Eugene McCarthy sammenliknet fotball med politikk. Du må være smart nok til å skjønne spillet, men dum nok til å synes at det er viktig.

Jeg skal ikke skryte på meg at jeg alltid skjønner spillet, men det er ingen tvil om at fotball er viktig. Så dum er jeg.