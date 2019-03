Etter en prat om unødvendig mobilbruk, runger latteren i Kastanievej efterskole. Det ukentlige gruppemøtet begynner vanligvis med noe alvorlig og avsluttes alltid med en lek eller noe annet som kan lette på stemningen.

Norske Dina Gram (16) ler høyest av alle, for hun er i ferd med å vinne en slags stollek. Hun føler også at hun har vunnet mye ved å ta et år på efterskole i København.